Степанов: ГП "Медзакупки" не в состоянии провести закупку вакцины от COVID-19

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Государственное предприятие "Медзакупки" не в состоянии провести закупку вакцины от COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире политического ток-шоу "Народ против" с Наташей Влащенко, информирует УНН.

Цитата:

"Мы через Crown Agents закупаем некоторые лекарственные средства, в том числе вакцины, поскольку наш покупатель непосредственно ГП Минздрава Украины не в состоянии, я это вам профессионально заявляю, осуществить такую сложную закупку. Комментировать в ФБ - это да, но после комментариев в ФБ вакцина не появляется", - заявил Степанов.

Детали

Глава Минздрава считает, что ГП "Медзакупки" не может полноценно выполнять свои функции.

"Что касается ГП "Медицинские закупки", понятно, что это хороший инструмент, который нарисован на бумаге. Они должны нормально выполнять свои функции для того, чтобы им потом не задавали вопрос, почему мы это делаем через Crown Agents, а не через украинское предприятие. Но предприятие, которое в прошлом году из 483 лекарственных средствам не закупило 108 (25%), а это для онкологии лекарственные средства, для лечения туберкулеза - то есть серьезные вещи", - отметил Степанов.

Дополнение

Напомним, Минздрав обвиняет государственное предприятие "Медзакупки" в срыве госзакупок жизненно важных медпрепаратов почти на 1 млрд грн.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения по итогам 2020-го считает неэффективной деятельность ГП "Медзакупки", ведь оно провалило 103 тендеры на закупку лекарств.

Глобальный фонд по борьбе с туберкулезом и СПИДом также обеспокоен деятельностью украинской госкомпании "Медзакупки Украины".