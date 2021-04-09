Катастрофа PS752: Украина ответила на обвинения ирансьои стороны

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины ответило на комментарии представителей МИД Ирана по делу о сбивании самолета Международных авиалиний Украины, назвав обвинения безответственными, а также указав на крайне низкий уровень сотрудничества Тегерана в расследовании сбивания. Об этом говорится в комментарии, опубликованном МИД Украины, передает УНН.

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“Вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны. Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы. Эти причины должно официально подтвердить и техническое расследование, которое Иран должен был проводить в соответствии с нормами международного права, и в финальном отчете, который был опубликован лишь в марте этого года — спустя более 14 месяцев со дня катастрофы”, — отметили в МИД.

Как значится в заявлении, Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единой верной, но при этом, отсутствует анализ причин и цепи событий, которые привели к ней, если такая ошибка действительно стала роковой.

“Это не могло не вызвать справедливого возмущения и разочарования украинской стороны”, — отмечают во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Детали

В МИД подчеркнули, что Украина настроена на основательное и конструктивное сотрудничество с Ираном, о чем свидетельствует и лишь факт подачи более 90 страниц комментариев к проекту финального отчета по результатам технического расследования, переданных Ирану — которые в отчете учтены не были.

“Украина не примет на веру любое звуковую, но не подтвержденную реальными доказательствами, версию сбивания PS752”, — отмечают дипломаты.

Отмечается время, что Иран всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке, и даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, если она действительно была причиной катастрофы.

По мнению украинского ведомства, это свидетельствует о том, что правильные выводы не будут сделаны, и безопасность гражданской авиации не улучшится.

“Другим и не менее ярким примером невыполнения Ираном своих международно-правовых обязательств стал крайне низкий уровень сотрудничества между следователями и правоохранительными органами в рамках Договора о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам между Украиной и Ираном, а также Монреальской конвенции 1971 года. Украинская сторона со СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение в связи со сбиванием украинского самолета”, — рассказали дипломаты.

В комментарии отмечается также, что Иран до сих пор не предоставил Украине львиную часть материалов, включая факты и доказательства, которые обещал предоставить полгода назад.

Заявления Ирана о расследовании

Замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд заявил в среду, что Исламская Республика Иран выполнила все свои международные обязательства после авиакатастрофы украинского пассажирского самолета рейса 752.

Бахарванд заявил также, что стороны договорились провести третий раунд переговоров, на котором Тегеран намеревался передать Киеву необходимые документы, однако в последних переговорах украинская сторона якобы не объявила дату следующей встречи, и, “чтобы не терять время, Исламская Республика Иран решила выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с международным правом”.

Что было раньше

Иранские СМИ на этой неделе сообщили, что обвинения по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам.

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете, обнародованном в марте, назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”.

На мнение же украинской стороны, опубликованомий отчет Ирана — это ничто иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания самолета.

Справка

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.