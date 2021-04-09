Ивченко: введение войск НАТО из-за эскалации ситуации на Донбассе маловероятно

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во избежание еще большей эскалации конфликта в Европе поддержка НАТО для Украины будет, вероятно, сосредоточена на финансировании, поставках оружия. Введение войск НАТО для открытого противостояния РФ маловероятно. Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал народный депутат Вадим Ивченко, сообщает УНН.

Цитата:

"Страны, которые сегодня проводят переговоры и хотят показать свою силу на европейском континенте - Франция и Германия. И их позиция очень дипломатична, чтобы этот конфликт не сделать вообще полем боя, а все-таки дипломатично решить. Я не верю просто в то, что НАТО может прийти сюда войсками. Может, отдельные страны, но при этом это будет эскалация", - считает народный депутат.

Детали

Вадим Ивченко объясняет, что страны-члены НАТО это прекрасно понимают, поэтому их поддержка, вероятно, будет сосредоточена в основном на материальной помощи.

"Такие страны, как США, четко понимают, что лучше помочь финансами, оружием, стандартами, чем сюда идти войсками", - отметил он.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сообщил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге.

Дополнение

Напомним, нардеп Вадим Ивченко ранее объяснил, почему Минские договоренности не работают и что необходимо изменить, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки.