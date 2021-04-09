Верещук: Путин должен заплатить высокую цену за войну на Донбассе

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин должен заплатить высокую цену за войну на Донбассе. Об этом в эфире ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко" заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"РФ сегодня осуществляет информационно-психологическую и другие специальные операции в Украине. И цена для Путина должна быть высокой. Цена экономическая и дипломатическая, но не цена жизней украинских граждан", - сказала Верещук.

Дополнение

На днях Верещук отреагировала на обострение конфликта на Востоке Украины.



