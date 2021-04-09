Среди украинцев выросла уверенность, что отношения между Украиной и США улучшатся при президентстве Байдена

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Более 40% убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена. В феврале прошлого года таких было 38%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля, передает УНН.

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"43% убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена (в феврале 2020 года таких было 38%). 41% говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения", - сообщается по результатам опроса.

Детали

Сообщается, что 68% отметили, что слышали о первом телефонном разговоре между Президентом Зеленским и Президентом США Байденом (21% - много слышали, 47% - что-то слышали). 32% ничего об этом не знают. 50% положительно относятся к этой новости, 35% - нейтрально, только 9% - отрицательно. Среди тех, кто хорошо знает о разговоре двух президентов, почти 70% положительно относятся к этому факту.

Справка

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Дополнение

2 апреля состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины - Байдена и Зеленского.

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военном наращивании РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.