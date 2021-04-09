МИД и Минобороны провели иностранным послам брифинг по эскалации на Донбассе

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар и заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко провели для глав иностранных дипломатических миссий в Украине брифинг по поводу эскалации на Донбассе, концентрации российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму. Об этом заместитель главы МИД написал в Twitter, передает УНН.

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"Вместе с заместителем главы Минобороны Анатолием Петренко провели онлайн-брифинг для глав иностранных дипмиссий в Украине по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта, концентрации войск РФ на границах Украины и ВОТ АРК", - сообщил Боднар.

Детали

При этом он отметил, что на встрече "снова отметили преданность Украины политико-дипломатическому урегулированию конфликта с РФ". "Вместе с тем, Украина решительно будет защищать суверенитет и территориальную целостность в случае российского наступления", - добавил замглавы МИД.

При этом Боднар не уточнил, с послами каких именно стран была онлайн-встреча.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины недавно сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находятся 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, на этой неделе состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня. Однако, совместного заявления не приняли.