Сообщение РФ о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности - Хомчак

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сообщения, распространенные государством-агрессором РФ о якобы “подготовке Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

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“Сообщение, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы „подготовке Украины к наступлению на Донбасс“ не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля”, — сообщил Хомчак.

Он призвал не поддаваться на провокации, не распространять заведомо ложную информацию и не становиться инструментом гибридной войны в руках врага.

По его словам, высшим военно-политическим руководством Украины определен политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетный.

“Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданным общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан”, — отметил Хомчак.

Также Хомчак снова отметил, что Вооруженные Силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

“Используя запугивание и шантаж применения военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления. На этом фоне Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Мы не сами перед лицом врага”, — заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Хомчак отметил, что Вооруженные Силы Украины активно способствуют реализации евроатлантического курса государства.

“Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе. Вооруженные Силы Украины принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск (сил), в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора”, — сообщил он.

Также по его словам, сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

“Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия”, — добавил Хомчак.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.