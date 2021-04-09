Не можете справиться с COVID-19 - попросим Президента назначить нового главу КГГА. Шмыгаль пригрозил Кличко

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Призыв мэра Киева Виталия Кличко к правительству относительно общенационального локдауна встретил довольно бурный ответ от главы правительства Дениса Шмыгаля. Премьер даже намекнул на назначение нового председателя КГГА, если сейчас Кличко на двух должностях мало полномочий, чтобы эффективно противодействовать COVID. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель - не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение ... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - написал Шмыгаль.

Контекст

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вводить тотальный локдаун по всей Украине пока нет необходимости, ведь адаптивный карантин работает. Так, он ответил на призыв Кличко о введении локдауна.

Дополнение

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.



Также Степанов сообщил, что Украина не находится в итальянском сценарии с COVID-19.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах Украины, не исключено, что придется "закрыть всю страну".