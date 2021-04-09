ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на 31 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

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"В Комиссию поступили Постановления Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Колхаева И.В., избранного в ОИО № 184 (Херсонская область) и Скичко А.А., избранного в ОИО № 197 (Черкасская область), по их личным заявлениями. Поэтому, в соответствии с законодательством, ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на воскресенье, 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в соответствии избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года - за 60 дней до дня выборов.

В ЦИК напомнили, что Игорь Колыхаева был избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а Александр Скичко назначен главой Черкасской областной государственной администрации.

Дополнение

Верховная Рада Украины 30 марта поддержала проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Игоря Колыхаева и Александра Скичко.



