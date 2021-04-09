Валютные кредиты, приватизация и COVID-19: чем Рада займется на внеочередном заседании

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На следующей неделе во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит, в том числе три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам и законопроект о приватизации объектов большой приватизации. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от "СН" Александр Качура, передает УНН.

Детали

Так, Качура сообщил, что на следующей неделе во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит 12 законопроектов.

Среди них:

• законопроект № 4543 о приватизации объектов большой приватизации

• законопроект № 5014 о внесении изменений в Раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)

• законопроект № 4636-1 о военном погребальном ритуале

• законопроект № 4540 относительно штрафов за нарушение самоизоляции

• законопроект № 4210 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования

Также планируется рассмотреть три законопроекта, касающихся реструктуризации обязательств по валютным кредитам: № 4475, № 4398, № 4399.

"Несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, считаю, что парламент должен работать. Но работать в "две смены"(пленарные и внеочередные заседания), на мой взгляд, не очень корректно по отношению к гражданам, которые сейчас не могут работать и их перемещения в общественном транспорте ограничено", - отметил Качура.

Дополнение

Депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщала, что Верховная Рада на следующей неделе вернется к рассмотрению земельного законопроекта № 2194, а также проведет два внеочередных заседания.



Также всю следующую пленарную неделю народным депутатам придется работать без буфета.

На прошлых пленарных заседаниях народные депутаты рассмотрели лишь треть от внесенных поправок к законопроекту № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Стоит также отметить, что ранее на этой неделе партия "Голос" призвала провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, чтобы заслушать доклады премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака и министра здравоохранения Максима Степанова.