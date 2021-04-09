Обострение Россией ситуации с безопасностью у границ: Арестович рассказал, как Запад поддержал Украину

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Международное сообщество поддержало Украину в связи с концентрацией у ее границ войск России и показало, что не оставит ее один на один с Кремлем. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" , передает корреспондент УНН.

Детали

"ОБСЕ, Франция, Германия на уровне МИД, на уровне заявлений лидеров, предоставили свою оценку концентрации российских войск на границе с Украиной. Из последних - это госпожа Меркель. Она позавчера провела беседу с Путиным, насколько мы знаем из открытых источников, призвала его отозвать войска от границ Украины, прекратить угрозы, изменить направление политики", - рассказал Арестович.

По его словам, Украине предоставлена мощная поддержка.

"За последние 10 дней разговоры с Байденом, лидерами Великобритании, лидерами Канады, польским представителем, главой НАТО, главой военного комитета НАТО. Практические действия западных войск в поддержку Украины... Планируется визит Зеленского во Францию... Это достаточно свидетельствует о всесторонней поддержке и дает уверенность в том, что нас не оставят один на один с Россией ", - сказал Арестович.

Он добавил, что РФ проводит стратегическую кампанию дезинформации, запугивания как Запад, так и Украину, и допустил, что на фронте возможны локальные обострения.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.