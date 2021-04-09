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Президент назначил нового госуполномоченного АМКУ: что известно

Президент назначил нового госуполномоченного АМКУ: что известно

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анжелику Коноплянко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Цитата

"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе №157/2021.

Добавим

Другим указом - №156/2021 - Президент освободил от должности заместителя председателя АМКУ Дарью Чередниченко.

"Освободить Чередниченко Дарью Петровну от должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Напомним

В августе 2020 года Президент назначил первого заместителя главы АМКУ.

Источник: УНН
Теги: Украина, АМКУ, Президент
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