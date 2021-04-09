Президент назначил нового госуполномоченного АМКУ: что известно
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анжелику Коноплянко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
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"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе №157/2021.
Добавим
Другим указом - №156/2021 - Президент освободил от должности заместителя председателя АМКУ Дарью Чередниченко.
"Освободить Чередниченко Дарью Петровну от должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.
Напомним
В августе 2020 года Президент назначил первого заместителя главы АМКУ.