Зеленский передал самолет и вертолет ГУД на нужды армии

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче самолета и вертолета ГУД на нужды армии, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 154/2021 "Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами".

Как сообщили в Офисе, этим документом Президент по предложению Государственного управления делами согласовал передачу самолета Ан-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1, находящихся в управлении ГУД, к сфере управления Министерства обороны Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Дополнение

Как сообщал УНН, Зеленский на фоне обострения на востоке Украины 8 апреля начал рабочую поездку на Донбасс.

Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.