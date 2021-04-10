Обострение на Донбассе: Резников заверил, что войны не будет

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации России на Донбассе, поэтому войны не будет. Об этом сказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает УНН.

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“Я хочу проинформировать, что то, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны и создания этого напряжения — это как раз создание панического настроения в обществе. Люди не бойтесь, и не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа”, — рассказал Резников.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что сообщения распространенные государством-агрессором РФ про якобы “подготовку Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что начало “боевых действий на Донбассе со стороны Киева” станет якобы “началом конца Украины”.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.