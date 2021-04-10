Тихановская высказалась о встрече с Зеленским и Байденом

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская планирует встречи с Президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом. Об этом она сказала во время видеоэфира, запись которого опубликована на Youtube-канале беларусской оппозиционерки, передает УНН.

Цитата

“Такая встреча (с президентом Украины — ред.) сейчас обсуждается, и понятно, ситуация в Украине — там сейчас не все хорошо. Но мы всячески способствуем тому, чтоб встреча состоялась”, — сказала Тихановская.

Детали

На вопрос о возможной встрече с американским лидером она заявила, что “мы с Вашингтоном на связи”, однако самое большое препятствие к планируемой встрече сейчас — это пандемия коронавируса.

“Мы на постоянной основе с послом (США) в Беларуси Джулией Фишер, она рассказывает нам последние новости, как продвигаются дела”, — добавила политик.

Что было ранее

Отметим, что в марте Тихановская уже изъявляла желание встретиться с Байденом и тогда заявила, что есть надежда на “организацию визита в Вашингтон”.

Ситуация в Беларуси

В Беларуси с 9 августа прошлого года проходят массовые акции протеста. Тогда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко.

Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает возобновить весной масштабные митинги и шествия.