Близкий к Кремлю источник назвал “демонстрацией силы” стягивание войск к границе с Украиной - Reuters

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Наращивание сил Российской Федерации вблизи украинской границы является “преднамеренной демонстрацией силы”. Об этом сказал источник, близкий к Кремлю и боевикам на Донбассе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как пишет агентство, недавнее развертывание оборудования возле украинской границы, запечатленные на этой неделе на видео, является тем, что источник, близкий как к Кремлю, так и к пророссийским сепаратистам, назвал “преднамеренной демонстрацией силы” во время растущей напряженности между бывшими Советскими государствами.

Но военное наращивание не является признаком серьезной эскалации в конфликте, по словам источника и двух людей, близких к боевикам.

“Москва делает это открыто, намеренно раскрывает танки в дневное время. Это не то, как готовится война, это просто демонстрация силы”, — сказал агентству источник, близкий к Кремлю и сепаратистами.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины недавно сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находятся 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

А накануне утром аналитики сообщили, что по крайней мере четырнадцать подразделений сухопутных войск России и системы баллистических ракет малой дальности “Искандер” переместились или перемещаются в район границы с Украиной.

Отметим, ранее на этой неделе в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев накануне сказал в интервью изданию “Коммерсант”, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

На фоне обострений, Президент Украины как Главнокомандующий отправился на линию соприкосновения.