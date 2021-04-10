Послы G7 напомнили Шмыгалю о важности выполнения условий по программе МВФ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Послы "Группы семи" во время встречи с премьер-министром Денисом Шмигалемь отметили важность выполнения Украиной условий программы stand-by Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи ЕС. Об этом говорится в сообщении послов в Twitter, передает УНН.

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"Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий Украины по воплощению реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что послы также признали ежедневные вызовы борьбы с пандемией COVID-19.

Они обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики Украины.

"Они также поощрили Украину делать дальнейший вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата", - говорится в сообщении.

Что было ранее

13 февраля текущего года постоянный представитель Международного Валютного Фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине. Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс.

С его заявления можно понять, что большего прогресса ждут по усилению управления Национальным Банком; улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, а также в секторе энергетики.

В свою очередь, в Офисе Президента и в правительстве новость от МВФ прокомментировали только через несколько часов и довольно сдержанно, заявив о "конструктивном сотрудничестве".