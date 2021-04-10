Корвет, БПЛА "Bayraktar" и перспективы членства Украины в НАТО: о чем Таран говорил с министром обороны Турции

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министры обороны Украины и Турецкой Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА "Bayraktar", боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.

Детали

Министр обороны Украины проинформировал главу и членов турецкой делегации о развитии ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг нашего государства. Андрей Таран обратил внимание на провокации оккупационных войск Российской Федерации, регулярные попытки срыва всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия, а также стягивание Россией подразделений с вооружением и военной техникой к государственной границе Украины.

Во время встречи стороны обсудили вопросы развития военно-политического диалога между Украиной и Турецкой Республикой, в частности в рамках Стратегического совета высокого уровня, а также в новом формате "Квадрига". Стоит отметить, что последний основан в декабре прошлого года, а его деятельность направлена на усиление взаимодействия двух государств в процессе обеспечения международного мира и безопасности, в частности в регионе Черного моря.

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"Для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, продолжение тесного сотрудничества наших государств чрезвычайно важно. Мы искренне благодарны за предоставление Турцией, как государством-членом НАТО, политико-дипломатической поддержки евроатлантических стремлений Украины, а также вклад в обретение Вооруженными Силами Украины стандартов североатлантического альянса", - отметил Андрей Таран.

Добавим

Руководители оборонных ведомств двух государств отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества. Во время разговора подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре прошлого года, по строительству кораблей класса "корвет", поставки беспилотных авиационных комплексов "Bayraktar" и боеприпасов, а также возможностей по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли.

Хулуси Акар подтвердил полную поддержку его государством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также намерения Турецкой Республики продолжать тесное сотрудничество с нашим государством. Глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул заинтересованность в развитии более тесного сотрудничества между Украиной и НАТО и приобретении нашим государством полноправного членства в Альянсе в будущем.

Министры обороны Турецкой Республики и Украины отметили значительный прогресс в развитии двусторонних отношений в оборонной сфере и договорились о дальнейшем их углублении. В конце встречи Андрей Таран подтвердил приглашение министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар принять участие торжествах по случаю празднования 30-й годовщины Дня независимости Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, находится с рабочим визитом в Турции.