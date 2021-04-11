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Резников заявил, что войска РФ на границе являются демонстрацией силы без намерения ее применить

Резников заявил, что войска РФ на границе являются демонстрацией силы без намерения ее применить

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины является минимальной. Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передает УНН.

Цитата

“Существуют риски, их нельзя недооценивать, но я считаю и надеюсь, что все же то, что происходит, это скорее демонстрация силы без намерения ее применения — ради определенной цели”, — сказал Резников, отвечая на вопрос, как он оценивает вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины.

По его словам, в течение семи лет Россия пытается избежать санкционного давления со стороны всех цивилизованных стран, поддерживающих территориальную целостность и независимость Украины.

Детали

“Они рассказывают, что не являются участниками событий на Донбассе. Хотя все знают, что именно они являются государством-агрессором и развязали эту войну в 2014 году. Начинали с оккупации Крыма и Севастополя, а продолжили отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Все их официальные представители говорят, что „нас там нет“. Это якобы внутренний конфликт и гражданская война.

Такой позицией они лишили себя возможности быть серьезно восприняты в диалоге с теми, с кем они хотят быть на равных.

В режиме Нормандского формата такая игра у них сложилась с 2014 года. Но все понимают, что посредники — это Германия и Франция, а Украина и Россия — стороны международного военного вооруженного конфликта. Остальные участники, особенно новое руководство США и президент Джо Байден, говорят: „Ждите!“. Поэтому думаю, что это (сосредоточение войск на границе — ред.) сейчас является сигналом со стороны официальной России: пригласите нас к разговору. Мы такие мощные, сильные, с нами нужно считаться и разговаривать через те риски, которые мы вам демонстрируем. Думаю, что такая их главная цель”, — отметил Резников.

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Он также добавил, что есть и другой фактор — внутренний. Осенью выборы в Государственную Думу России. У них есть свои внутренние сложности экономического характера, в первую очередь, это подорожание потребительской корзины на 30%.

“Это не может не возбуждать население, а еще события в Хабаровске, возбуждение, связанное с арестом Навального. Это все внутренние сложности, поэтому надо сделать простой технологический шаг — отвлечь внимание внутреннего потребителя на внешние угрозы и риски”, — добавил Резников.

Напомним

Ранее Резников относительно обострения на Донбассе заявил, что никакой атаки со стороны Украины никто не планирует.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, военные, военная агрессия
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