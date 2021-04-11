Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,98 0,0000  EUR: 33,23 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Офтальмолог рассказал, как защитить глаза в период эпидемии коронавируса
Офтальмолог рассказал, как защитить глаза в период эпидемии коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7170

Есклация на Востоке: в МИД удовлетворены мощному сигналу солидарности от мировых государств

Есклация на Востоке: в МИД удовлетворены мощному сигналу солидарности от мировых государств

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел заявляют, что Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

Цитата

“Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности”, — отметил представитель ведомства.

Детали

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции Швеции, Высоким представителем ЕС и Генеральной секретарем ОБСЕ. О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии”, — сообщил Николенко.

Он также добавил, что: “Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с Президентом Украины подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил вчера во время встречи с главой Украинского государства и Президент Турции. Спасибо всем нашим партнерам за это проявление солидарности!”.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.