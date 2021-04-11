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ООС: боевики трижды обстреляли позиции украинских военных

ООС: боевики трижды обстреляли позиции украинских военных

КИЕВ. 11 апреля. УНН. С начала этого периода зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

Детали

“С начала этого периода зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, — указано в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что: “В частности, недалеко от населенного пункта Невельское, противник совершил обстрел позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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