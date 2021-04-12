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Эскалация на Востоке: в МИД Украины отреагировали на отказ РФ принять участие в заседании ОБСЕ

Эскалация на Востоке: в МИД Украины отреагировали на отказ РФ принять участие в заседании ОБСЕ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на отказ Российской Федерации выполнять положения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности и от участия в заседании ОБСЕ накануне, пишет УНН со ссылкой на заявление ведомства.

Детали

“Согласно предусмотренной этим документом процедурой, российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней”, — указано в сообщении.

В министерстве отметили, что: “К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение напряжения в области безопасности, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ”.

“Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины. Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять положения по безопасности Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ”, — резюмировали дипломаты.

Контекст

7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По запросу Украины, страны ОБСЕ встретились 10 апреля, чтобы запросить у России разъяснения о наращивании силы на границах Украины и во временно оккупированном Крыму. Как сообщили в миссии США при организации, данный запрос информации был составлен в соответствии с Венским документом в надежде снизить риски конфликта.

Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и “сожалеют о такой позиции РФ”. Текст заявления был размещен на сайте постоянного представительства Германии.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, МИД, Россия, Украина
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