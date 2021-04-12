Разумков не исключил два внеочередных заседания Рады во вторник

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во вторник, 13 апреля, может состояться сразу два заседания парламента. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

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"Что касается внеочередных заседаний - есть уже несколько обращений от разных фракций и групп. Я знаю, что в аппарат поступило два экземпляра подписных листов относительно внеочередных заседаний, и я думаю, что, возможно, даже завтра состоится два внеочередных заседания", - сказал Разумков.

Детали

Инициатором одного из заседаний была депутатская группа "Партия "За будущее", другой - фракция "Слуга народа", добавил председатель ВР.

Он добавил, что на пленарных заседаниях продолжится рассмотрение "земельного" проекта закона №2194.

Дополнение

Ранее народные депутаты сообщили о возможности проведения ряда внеочередных заседаний на текущей недели - во вторник, четверг и, возможно, пятницу.

К слову, сегодня нардеп Ярослав Железняк отметил в своем Telegram-канале, что "будет как минимум два внеочередных: 1) От "Слуг народа"; 2) От "За будущее" по тарифам (4042; 4590; 4609; 4576; 4587). Ну и в четверг готовят внеочередное. В общем, вторник будет Рада до 21:00 примерно работать и в четверг тоже до вечера".

В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале указала, что на одном из внеочередных заседаний планируют рассмотреть президентский законопроект №4651 о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях.