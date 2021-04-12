В Кремле заявили, что им ничего не известно о планах разговора Зеленского и Путина

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

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“Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы (на этот счет)”, — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, получала ли Москва запрос из Киева на разговор Путина с Зеленским. При этом Песков заверил, что президенту РФ “всегда есть что сказать в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны”.

Детали

Песков также заявил, что Россия считает особенно важным заботиться об интересах якобы “отвергнутых собственным государством русскоговорящих жителей Донбасса” (в первую очередь в Москве так обозначают жителей территорий, находящихся под контролем боевиков — ред.).

“Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — А что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках (принятое в РФ наименования территорий ОРДЛО, под контролем боевиков так называемых „Л/ДНР“ — ред.), — особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством”.

Представитель Кремля заявил снова о якобы “гражданской войне” в Украине и что это “большая трагедия для соседей Украины и для Европы в целом”.

Кремль ожидает, что Киев проявит политическую мудрость и сведет на нет якобы “провокационные действия в отношении юго-востока страны”, заявил пресс-секретарь президента РФ. “Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, дело не будет принимать серьезного оборота и провокационные действия все-таки сойдут на нет”, — сказал представитель Кремля.

Контекст

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа.

Она также добавила, что Зеленский отправится в Париж для переговоров относительно наращивания войск России и эскалации конфликта на Донбассе.