В прошлом году НАБУ открывало в среднем два уголовных производства в день

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что в эти дни отмечает шестую годовщину своей деятельности и заодно отчитывается о работе за прошлый год, передает УНН.

“За такой короткий срок Национальное бюро сформировалось в мощную современную правоохранительную организацию, способную давать отпор коррумпированной системе.

Украинцы впервые за всю историю независимости стали свидетелями приговоров за топ-корупцию, вручение подозрений топ-чиновникам категории „А“, задержание лиц, ранее в государстве считавшихся „неприкосновенными“. Это все — результат работы небольшой команды 231 детектива НАБУ и 48 прокуроров САП”, — отметили в НАБУ.

Детали

В прошлом году детективы НАБУ начали расследование в 792 уголовных производствах.

Дополнение

Начиная с августа 2020 года НАБУ не открыло ни одного производства против правления “Укрзализныци” несмотря на ряд журналистских расследований о возможных схемах и коррупции. По одной из версий, НАБУ имело не процессуальные и “близкие” контакты с правлением “Укрзализныци” Владимиром Жмаком и Иракли Эзугбая, уволенных в марте 2021 году на фоне катастрофических показаникив украинской железной дороги. Ответственным в НАБУ за направление борьбы с коррупцией был детектив Денис Гюльмагомедов, которые получает гранты от фонда иностранного бизнесмена Джорджа Сороса. Всех вместе связывают с Михаилом Саакашвили и деятельностью в Украине “Индустриальной группы Грузии” Давида Бежуашвили.

На фото глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия и Давид Бежуашвили