В Брюсселе соберется внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий России

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В среду, 13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО. Заседание созвано по запросу Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Цитата

“Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО на выполнение договоренности Президента Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля. Глава МИД Украины и НАТО обсудят обострение Российской Федерацией ситуации с безопасностью вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства”, — сообщили в министерстве.

Детали

Сообщается, что в рамках визита также состоится встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Справка

Статья 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций нашего государства с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.

Добавим

По данным американских СМИ, Брюссель на этой неделе должен посетить Госсекретарь США Энтони Блинкен, который намерен встретиться с партнерами США по НАТО на фоне наращивания РФ военной активности на границе с Украиной.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.