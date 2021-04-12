В "Слуге народа" сообщили, почему не проводят заседание фракции

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Заседание фракции партии “Слуга народа” пока не происходят из-за жестких карантинных ограничений, введенных в Киеве. Об этом сообщил на брифинге в понедельник первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

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“Мы пока не проводим заседание фракции опять же из-за локдауна, потому что, если от Верховная Рада это все же государственный орган, но даже здесь — где свет не горит, где-то меньше людей работает. А в нашем офисе в Парковом — понятно, что там полностью люди дистанционно работают, некому открыть, закрыть и т.д.”, — сказал Корниенко.

Детали

Ранее сегодня председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада на этой неделе будет работать в обычном режиме, однако перерыв в заседании будет увеличен для проведения кварцевание в помещении.

Справка

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. В частности, весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.