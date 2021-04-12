Тупицкого не пустили в КСУ. Спецзаседание о его увольнении не произошло

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Работники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда Украины на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа Президента о его увольнении с должности судьи, передает корреспондент УНН.

Так, государственная охрана не пустила Тупицкого в КСУ.

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“Сегодня назначено специальное пленарное заседание по выполнению указа Президента... Хотя я считаю, что указ не имеет юридических последствий, так как Конституция предусматривает иной порядок и основания увольнения судей КСУ, но я, как законопослушный человек, как глава Конституционного суда Украины..., назначил пленарное заседание, для того, чтобы судьи решили, есть ли основания и приняли решение... Мы пришли и готовы принять участие, чтобы решилась наша судьба — уволить или не увольнять”, — рассказал Тупицкий.

В пресс-служба КСУ журналисту УНН сообщили, что заседание специальное заседание КСУ на котором путем тайного голосования должны были решить, увольнять ли Александра Тупицкого и Александра Касминина с должностей судей в связи с указом президента, не произошло.

Что было раньше

Председателем Конституционного суда Украины было издано распоряжение о созыве специального пленарного заседания КСУ для рассмотрения вопроса об увольнении с должности судей Александра Касминина и Александра Тупицкого 12 апреля.



Контекст

В субботу, 27 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще во времен Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский объяснил, что решение о Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.

Дополнение

В конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда на месяц. Затем его действие было продлено. 19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в Конституционный суд из-за его отстранения.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении голове КСУ Александру Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

В конце октября 2020 года, ГБР начало производства в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.