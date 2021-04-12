Деньги аграриев в посевной, им не за что покупать землю после открытия рынка земли - Ивченко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине полным ходом проходит посевная. Этот процесс связан с большими затратами среди фермеров: для этого под залог имущества берутся деньги в банке. Поэтому вполне возможно, что когда в июле откроется рынок земли, фермер не будет иметь необходимых финансов и возможности взять кредиты, чтобы выкупить землю, на которой выращивает урожай. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" и член аграрного комитета Вадим Ивченко.

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"С посевной, как обычно, проблема одна - кредитование банков. Банки требуют залога и, фактически, фермеры не выходят из залогов, так как они постоянно берут деньги в банке. Это значит, что у них нет дополнительных залогов по рынку земли", - пояснил Ивченко.

Детали

Нардеп отмечает, что взяв деньги под посевную, большинство фермерских хозяйств накануне открытия рынка земли находятся в очень шатких и неопределенных условиях.

"Фермеры, когда придут брать деньги под рынок земли, им предстоит давать дополнительные залоги. И это ударит по мелким и средним фермерам, потому что их имущество уже в постоянных залогах, когда они постоянно принимают обратно деньги в банке под посевную", - рассказал Ивченко.

Отдельно парламентарий отметил, что погода в этом году, к счастью, единственный положительный фактор, который способствует посевной.

"Погода, в принципе, благоприятная. Все должно хорошо расти", - подытожил он.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко рассказал об аграрном потенциале Украины в мире.