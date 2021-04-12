Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,91 -0,0674  EUR: 33,15 -0,0744 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Новолуние и планы на будущее: гороскоп для всех знаков Зодиака на предстоящую неделю
Новолуние и планы на будущее: гороскоп для всех знаков Зодиака на предстоящую неделю
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6720

Деньги аграриев в посевной, им не за что покупать землю после открытия рынка земли - Ивченко

Деньги аграриев в посевной, им не за что покупать землю после открытия рынка земли - Ивченко

Вадим Ивченко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине полным ходом проходит посевная. Этот процесс связан с большими затратами среди фермеров: для этого под залог имущества берутся деньги в банке. Поэтому вполне возможно, что когда в июле откроется рынок земли, фермер не будет иметь необходимых финансов и возможности взять кредиты, чтобы выкупить землю, на которой выращивает урожай. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" и член аграрного комитета Вадим Ивченко.

Цитата:

"С посевной, как обычно, проблема одна - кредитование банков. Банки требуют залога и, фактически, фермеры не выходят из залогов, так как они постоянно берут деньги в банке. Это значит, что у них нет дополнительных залогов по рынку земли", - пояснил Ивченко.

Детали

Нардеп отмечает, что взяв деньги под посевную, большинство фермерских хозяйств накануне открытия рынка земли находятся в очень шатких и неопределенных условиях.

"Фермеры, когда придут брать деньги под рынок земли, им предстоит давать дополнительные залоги. И это ударит по мелким и средним фермерам, потому что их имущество уже в постоянных залогах, когда они постоянно принимают обратно деньги в банке под посевную", - рассказал Ивченко.

Отдельно парламентарий отметил, что погода в этом году, к счастью, единственный положительный фактор, который способствует посевной.

"Погода, в принципе, благоприятная. Все должно хорошо расти", - подытожил он.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко рассказал об аграрном потенциале Украины в мире.

Источник: УНН
Теги: Украина, Батькивщина, фермеры, нардепы, аграрная продукция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.