ОАСК открыл производство в деле по иску партии Шария к СБУ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску политической партии "Партия Шария" к Главному управлению Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

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"Суд принял рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - говорится в сообщении.

Детали

Как напоминают в суде, истец просит суд признать противоправным действия ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области относительно составления и отправки в Министерство юстиции Украины письма о нарушении партией Шария украинского законодательства. В частности, речь идет об обжаловании письма №51/12-1601 от 4 марта 2021 года за подписью начальника Главного управления Олега Головаша.

Дополнение

Служба безопасности Украины заявила, что объявила о подозрении гражданину Украины Анатолию Шарию - по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Как указали в пресс-службе СБУ, подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Также Шарий объявлен в государственный розыск.