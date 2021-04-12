Нардеп Евтушок: лучший инвестор для Украины - это национальный

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок пояснил в комментарии УНН, почему лучшим инвестором для Украины является именно национальный инвестор.

Цитата:

"Смотрите, мы (фракция "Батькивщина" - ред.) считаем вообще, что лучший инвестор любой - это национальный инвестор. Чем больше людей будут получать нормальную заработную плату и идти на рынок в магазины покупать продукцию, то это и показатель, что лучший инвестор - это о народе Украины. А если говорить о бизнесе, то конечно, какой может быть лучший инвестор чем свой национальный инвестор", - отметил народный депутат.

Детали

Евтушок отметил, что сейчас в государстве приоритет отдается иностранным инвесторам, что пагубно влияет на развитие украинского бизнеса и ухудшает бизнес-среду в стране.

Нардеп также напомнил, что сейчас лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко ездит по Украине для того, чтобы увидеть реальное состояние того, как коронакризис отразился на жизни населения государства в целом.

"Тимошенко сейчас ездит по Украине, идет по коллективам, была в Сарнах, например, где встретилась с коллективом учреждения здравоохранения, больницы, затем профучебного училища, затем с директорами сарненских школ и посещала детей, занимались в спортивной арене", - рассказал Евтушок.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Евтушок оценил новую сенсорную систему голосования. Так, он отметил, что система сенсорной кнопки не является идеальной и совершенной и все равно оставляет возможность для "кнопкодавства".

Справка

Сергей Евтушок - народный депутат 8-го и 9-го созыва Верховной Рады Украины от фракции "Батькивщина". Первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. В 2010 году был избран Сарненским городским головой. В апреля 2014 года назначен главой Сарненской районной государственной администрации.