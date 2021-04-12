ТКГ соберется на заседание на этой неделе: что рассмотрят в первую очередь

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На этой неделе в режиме видеоконференций соберутся очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Первый вопрос повестки дня - нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации в ТКГ.

Цитата:

"Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 13 апр - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. 14 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Повестка дня заседаний выглядит следующим образом:

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - заявили в украинской делегации.

Что было раньше

На прошлой неделе по просьбе украинской стороны состоялось экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Справка

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в понедельник, 12 апреля.