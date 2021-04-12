Не допустить потери полмиллиарда: нардеп о срочном переходе с иностранных на украинские тесты на COVID-19

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Государство в прошлом году потратило миллиард гривен на закупку экспресс-тестов на антиген иностранных производителей. При этом с самого начала 2021 года в протоколах Минздрава появился украинский ИФА-тест на антиген стоимостью 70 грн, закупка которого может уменьшить эту сумму более чем вдвое. О том, почему украинской системе здравоохранения необходимо срочно переходить на закупку тестов отечественного производства УНН рассказал народный депутат Сергей Шахов.

Цитата

"Я по специальности - юрист, а по логике - человек, который думает о ситуации. На мой взгляд, мы должны покупать тесты украинского производства и вкладывать деньги в производство украинских тестов. Но, к сожалению, депутаты выделили деньги на ковидний фонд, а чиновники их потратили на что угодно. Нам нужны свои тесты и своя вакцина, на которых мы могли бы заработать миллиарды. Сегодня на нас зарабатывают другие государства, а если бы мы покупали наши тесты - мы бы экономили", - уверен Шахов.

Детали

Нардеп объясняет, что переход на более дешевые качественные украинские ковидные тесты должен состояться как можно скорее, ведь пандемия COVID-19 в ближайшее время точно не закончится.

"Ученые говорят, что эта болезнь затянется на годы, поэтому нам надо немедленно включаться в ситуацию и переходить с иностранного на украинского производителя тестов. Спасать украинцев и зарабатывать, и экономить на тестах собственного производства", - подчеркнул Шахов.

Что известно об украинских ИФА-тестах на антиген

• Стоимость одного теста лишь 70 гривен

• Аналитическая чувствительность DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R составляет 10 пг/мл. Это означает, что украинский тест по меньшей мере в 75 раз чувствительнее чем лучший экспресс-тест иностранного производства Abbott (750 пг/мл).

• За счет высокой чувствительности обнаруживает COVID-19 за семь дней до появления первых симптомов.

• ИФА-тестами DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R можно проверять на COVID-19 до 1 миллиона в день благодаря простоте выполнения

• Есть полноценной альтернативой ПЦР-методу, но значительно проще: не требует специального дорогостоящего оборудования и может проводиться на базе любого медицинского учреждения.

• Проводится с помощью мазка из носоглотки.

• В комплекте с раствором для транспортировки биологических образцов, который уничтожает вирус, но сохраняет его антигены. Таким образом биологические образцы больных COVID-19 безопасны для лабораторного персонала.