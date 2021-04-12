Лавров решил "предостеречь" Турцию от военного сотрудничества с Украиной

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Россия настоятельно рекомендует ответственным странам, включая Турцию, проанализировать якобы “воинствующие заявления Киева” и предостерегает их от подпитывания, как видят в Москве, “милитаристских настроений властей Украины”. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Украине ударных беспилотников, пишет УНН.

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“Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, — Турция одна из них — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения”, — заявил российский министр.

Он снова повторил тезис государственной пропаганды РФ, что в 2014 году, после якобы “государственного переворота”, киевская власть “ровно под воздействием такого рода поощрений” осуществила якобы “агрессию против собственного народа”. “Поэтому, когда сейчас представители администрации (Президента Украины Владимира) Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда”, — решил заявить глава российского МИД.

Справка

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Генеральный директор госкомпании “Укрспецэкспорт” Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи “Океан” в Николаеве.

Также о беспилотниках Bayraktar речь шла и во время недавнего визита Президента Украины в Турцию. В частности министры обороны Украины и Турецкой Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО.