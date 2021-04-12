ООС: боевики семь раз открывали огонь и осуществили два дистанционных минирования, есть погибший

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один украинский военный, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов по позициям украинских защитников и 2 дистанционных минировании минами ПОМ-2", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Зайцево враг совершил обстрел в сторону позиций Вооруженных Сил Украины из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у населенного пункта Пивденное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Зайцево, враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как подчеркнули в пресс-центре, в результате прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.



Кроме того, районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

11 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.