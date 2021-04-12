Верховный Суд начал рассмотрение иска телеканала "112" на санкции Зеленского

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховный Суд начал рассмотрение дела о применении санкций к телеканалу "112-ТВ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

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“12 апреля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 9901/40/21 по иску ООО “Телерадиокомпания „112-ТВ“”, в котором обжаловано Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года"О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцу“, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в судебном заседании были заслушаны ходатайства сторон.

“Удовлетворив ходатайство истца об отложении рассмотрения дела и предоставления срока для ознакомления с доказательствами и объяснениями, подготовленными третьим лицом на стороне ответчика — Службой безопасности Украины, Верховный Суд отложил рассмотрение дела”, — отмечается в сообщении.

Так, следующее судебное заседание состоится 31 мая 2021 года в 14:00.

В ВС напоминают, что исковое заявление от ООО “Телерадиокомпания „112-ТВ“” поступило 25 февраля 2021 года, постановлением от 2 марта открыто производство по делу. В дальнейшем постановлением от 6 апреля 2021 суд удовлетворил заявление Службы безопасности Украины о продлении процессуального срока для подачи в суд доказательств и объяснений на иск ООО “Телерадиокомпания „112-ТВ“”.

Кроме того, отмечается, что всего на рассмотрении КАС ВС находится 10 исковых заявлений, которыми оспаривается Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“”.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.

Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, „Ариадна ТВ“ — владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский сначала прокомментировал введенные им санкции против телеканалов „ZIK“, „NEWSONE“ и „112“, заявив, что Украина „решительно поддерживает свободу слова“, а примененные ограничения — ”трудное решение“.

А потом заявил, что для этого были ”конкретные основания", но почему-то не назвал их.