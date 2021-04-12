Довыборы в ВР: ЦИК обязала ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия обязала ОИК округа №87 на Прикарпатье составить уточненный протокол об итогах голосования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

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"5 апреля ЦИК получила протокол от ОИК округа № 87 для дальнейшей обработки. Во время проверки протокола Комиссии поступили судебные решения по этой ОИК. Все они могут повлиять на итоги голосования. Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам. Результаты рассмотрения этих жалоб должны быть завтра, 13 апреля", - говорится в сообщении.

Итак, комиссия пока не может установить результаты выборов в этом округе.

"Поэтому сегодня на заседании ЦИК обязала ОИК округа № 87 составить уточненный протокол об итогах голосования", - отмечается в сообщении.

Так, председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что с выборами в Ивано-Франковской области сложились 2 ситуации:

• Голосование на отдельных избирательных участках суд признал недействительным одновременно оставил в силе решение о повторном подсчете голосов. В таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете, а эти сведения внести в итоговый уточненного протокола.

• Суд отменил решение о повторном подсчете голосов. Поэтому ОИК должна взять за основу первоначальный протокол УИК и внести его сведения в итоговый уточненный протокол.

"Надеюсь, что ОИК неуклонно выполнит требования закона относительно установления достоверных итогов голосования, которые будут максимально точно отражать волеизъявление избирателей, а также в полной мере учтет решения судов и совершит все необходимые действия, вытекающие из них", - отметил Диденко.

Дополнение

По информации на сайте Центральной избирательной комиссии, на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Такие результаты появились после пересчета голосов на 20-и участках в округе.

Перед этим, сразу после дня довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За майбутнє" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Впоследствии, после того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Накануне ОПОРА заявила о "несоблюдении в ОИО № 87 на выборах народного депутата Украины права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления".

"Процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянной ротацией в ее составе на основе непубличных партийных афиляций, что негативно повлияло на способность комиссии организовано и беспристрастно реагировать на проблемы избирательного процесса", - указали наблюдатели.

Добавим, 28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%.