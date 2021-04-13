Рада продолжит рассмотрение земельного вопроса и соберется на два внеочередных заседания

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада во вторник, 13 апреля, вернется к рассмотрению "земельного" законопроекта № 2194, а также проведет два внеочередных заседания, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Плановое пленарное заседание

На пленарном заседании нардепы продолжат рассмотрение поправок, внесенных в проект закона № 2194, которых всего было подано около 3 тысяч.

Документ имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

По итогам прошедших заседаний депутатам удалось дойти до 1041-й поправки.

Первое внеочередное заседание

Первое внеочередное заседание должно начаться в 16:00. На повестке дня стоит пять вопросов, в частности:

проект постановления ВР о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение должной профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом (рег. № 4042);

проект постановления ВР о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч (рег. № 4590);

проект постановления ВР об обращении к Кабинету министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители (рег. № 4609);

проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей (реестр. № 4576);

проект постановления ВР об обращении к Кабмину относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа (рег. № 4587).

Второе внеочередное заседание

Следующее внеочередное заседание ВР должно начаться в 17:30, на рассмотрение нардепов будет вынесены 12 вопросов.

Ожидается рассмотрение следующих вопросов:

проект закона о внесении изменений в Раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года) (рег. № 5014);

проект закона о внесении изменений в ЗУ "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины" относительно военного ритуала похорон (реестр. № 4636-1);

проект ЗУ о внесении изменений в отдельные положения законов Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и "О реабилитации в сфере здравоохранения" относительно обеспечения реализации прав застрахованных лиц (реестр. № 5187-1);

проект ЗУ о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте (рег. № 4475);

проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (реестр. № 4398);

проект ЗУ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (реестр. № 4399);

проект ЗУ о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 4540);

проект ЗУ о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (рег. № 5308);

проект постановления ВР об отмене решения Верховной Рады от 30 марта 2021 года о принятии в целом как ЗУ проекта закона "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно приватизации объектов большой приватизации" (регистр. № 4543-П);

проект ЗУ о внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса (реестр. № 5138-1);

проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования (реестр. № 4210);

проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественной профильной среднего образования (реестр. № 4629-1).

Дополнение

Ранее народные депутаты сообщали, что на текущей пленарной заседании может состояться сразу три внеочередных заседания.

К слову, нардеп Ярослав Железняк отметил в своем Telegram-канале, что первое внеочередное заседание будет от "За будущее" по тарифам, а второе - от "Слуги народа". Также на четверг готовят внеочередное заседание. В общем, во вторник Рада будет работать примерно до 21:00 и в четверг тоже до вечера, считает нардеп.

В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале указала, что на одном из внеочередных заседаний на этой неделе планируют рассмотреть президентский законопроект №4651 о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Кроме того, одна из политических партий предлагает провести закрытое заседание ВР для рассмотрения вопросов, связанных с безопасностью, охраной здоровья и помощи бизнеса.

Созыв внеочередных заседаний ВР происходит на фоне того, как на плановых пленарных заседаниях парламентарии рассматривают "земельные" законопроекты, к которым подали несколько тысяч поправок, что фактически блокирует рассмотрение других вопросов.