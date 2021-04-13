Глава Мюнхенской конференции: через 7 лет после аннексии Крыма мы не продвинулись к решению конфликта на Донбассе

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Через семь лет после незаконной окупации Крыма, урегулирование конфликта на Донбассе ни на шаг не продвинулось. Такое мнение выразил известный в ФРГ эксперт, бывший посол Германии в США и Великобритании, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Heilbronner Stimme, передает УНН.

Так, на вопрос о том, какие кризисные точки в мире беспокоят его особенно сильно в настоящее время, Ишингер назвал ситуацию на востоке Украины.

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“Перебросив значительные дополнительные силы, Россия ухудшила ситуацию. Драматично, что спустя семь лет после аннексии Крыма мы все еще ни на шаг не продвинулись вперед в плане политического урегулирования конфликта”, — сказал Глава Мюнхенской конференции.

Детали

Так, в данном контексте с Россией еще есть о чем разговаривать, считает эксперт, однако не в телефонном режиме — диалог необходимо вести путем личных встреч.

Относительно решения ряда вопросов, касающихся непосредственно Кремля — будь то дело оппозиционера Алексея Навального, оккупация Крыма и агрессия на Донбассе, или “Северный поток-2”, Ишингер советует не питать особых иллюзий.

“В дипломатии нет серебряных пуль. Разговоры мало помогают. Здесь нам нужно стратегическое терпение. Ключ кроется в самой Москве, и то же самое можно сказать об упомянутых конфликтах”, — сказал он.

Что было ранее

Отметим, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственной надежной гарантией безопасности в Европе для Украины является вступление в НАТО.