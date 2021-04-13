Ивченко призвал Президента провести референдум по рынку земли
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко призвал Президента Зеленского провести референдум по рынку земли при рассмотрении “земельного” законопроекта № 2194 в Раде, передает корреспондент УНН.
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“Президент имеет исключительное право своим указом объявить референдум. Это написано в программе Президента Зеленского. Поэтому, пожалуйста, обратимся к Президенту, чтобы он указом своим объявил референдум о продаже земли”, — призвал Ивченко.
Детали
Нардеп также отметил, что фракция “Батькивщина” готовит проведение референдума по земельным вопросам в соответствии с нормами президентского законопроекта.
“Мы посмотрим, как легко проводить референдум, мы собираем людей, будем собирать подписи, инициативные группы. И это будет второй вопрос, о котором „Батькивщина“ всегда говорила: референдум по рынку земли по народной инициативе. У Президента есть шанс своим Указом такой Референдум сделать”, — отметил Ивченко.
Контекст
Верховная Рада во вторник, 13 апреля, вернется к рассмотрению “земельного” законопроекта № 2194, а также проведет два внеочередных заседания. На пленарном заседании нардепы продолжают рассмотрение поправок, внесенных в проект закона № 2194, которым всего было подано около 3 тысяч.