Кулеба в НАТО: мы пытаемся не допустить ошибку, сделанную в 2014 году

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На этот раз, в отличие от 2014 года, России не удастся застать никого врасплох. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН.

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"Россия продолжает свое военное наращивание вдоль российско-украинской границы, на наших оккупированных территориях и на море. Она собирает войска на трех направлениях: северном-востоке Украины, в Крыму - на юге, и на Донбассе", - отметил министр.

Детали

По его словам, Россия также видимо усилила свою воинственную пропаганду, и еще больше вызывает беспокойство видеть, как российские должностные лица присоединяются к этой кампании, открыто "угрожая Украине войной и уничтожением нашей государственности".

На таких основаниях сегодня, Комиссия Украина-НАТО собирается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Эта статья говорит, что НАТО и Украина могут применить кризисный консультативный механизм для проведения совместных консультаций, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

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"Этот момент настал... Собравшись сегодня, мы стараемся не допустить ошибку, сделанную в 2014 году, когда Россия была готова действовать быстро и преследовать свои военные цели в Крыму и на Донбассе, пока наши западные партнеры обсуждали свои реакции на то, что происходило. Россия больше не сможет застать никого врасплох. Украина и ее друзья остаются бдительными. Мы не потеряем времени, и если Москва сделает любой безрассудный шаг или начнет использовать насилие, это будет дорогостоящим во всех смыслах", - заявил дипломат.

"Я хочу заверить вас, что Украина не хочет войны. Мы не планируем ни какой эскалации. Украина поддерживает политическое и дипломатическое урегулирование конфликта", - добавил он.

Кулеба отметил, что сегодня на встрече с Генеральным секретарем, стороны обсудили, как НАТО и партнеры могут поддержать Украину в этих обстоятельствах.

"Каждое слово поддержки является важным, и мы ценим это. В то же время, нам нужна и практическая поддержка, и я ценю готовность Генерального секретаря работать с нами по этому поводу. Я также подниму этот вопрос с партнерами на встрече Комиссии Украина-НАТО" , - добавил министр.

Контекст

С начала года на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и последние несколько дней.