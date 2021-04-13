Кулеба в НАТО призвал к новому раунду санкций, которые поднимут цену российской агрессии

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина ожидает практической поддержки Запада на фоне российской эскалации. В частности, это может быть новый раунд санкций, которые поднимут цену российской агрессии. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН.

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"На операционном уровне, нам нужны меры, которые будут сдерживать Россию и ее агрессивные намерения. Это может быть новый раунд санкций, которые поднимут цену российской агрессии, это может быть прямая поддержка, направленная на усиление украинской оборонной способности", - скзаав министр.

Детали

Кулеба подчеркнул, что Россия упорно работает, чтобы подорвать нашу обороноспособность.

"Россия должна понять, что Украина принадлежит миру демократий, Западному миру. И Запад не позволит России нарушить украинскую демократию и суверенитет. Это - очень четкое и простое сообщение, которое наши друзья и партнеры могут донести России: Украина - не часть русского мира, и никогда не будет такой считаться", - подчеркнул дипломат.

Контекст

С начала года на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и последние несколько дней.