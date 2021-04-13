Зеленский предложил ВР безотлагательно ликвидировать Окружной админсуд Киева

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева, внеся соответствующий законопроект в Верховную Раду как неотложный. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Цитата Президента:

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, предавшему уважение к закону", - прокомментировал Глава государства.

Детали

Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия), отметили в ОП.

Так, Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В ОП при этом вспомнили очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. "Доверие к Окружного административного суда г. Киева потеряно", - добавили в ОП.

Отметим, на сайте ВР пока законопроект не указан как зарегистрированный.

Справочно

Указом Президента Украины "Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждении их сети и количественного состава судей" от 16.11.2004 № 1417/2004 был образован Окружной административный суд города Киева.

21 января 2020 года состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на котором путем тайного голосования был избран председатель суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.

Председатель ОАСК является фигурантом уголовного производства относительно упомянутых выше "пленок ОАСК". Также недавно в Киеве на взятке в 100 тыс. долл. поймали двух адвокатов, один из которых - брат главы ОАСК Вовка. Во время обысков у задержанных обнаружены антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.