Нардеп раскритиковал Раду за нарушение карантинных ограничений, чтобы протащить закон о рынке земли

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” и член аграрного комитета Вадим Ивченко раскритиковал нарушение Верховной Радой рекомендаций Минздрава из-за желания как можно быстрее “протащить” голосование за так называемые “земельные законы”, передает корреспондент УНН.

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“Вся страна в локдауне, предприятия закрыты и терпят убытки в связи с закрытием, люди не могут собираться. А Верховная Рада, нарушая все нормы и рекомендации Минздрава, собрала 450 депутатов для того, чтобы протащить закон о рынке земли”, — отметил Ивченко.

Детали

Нардеп считает, что законы о рынке земли не смогут защитить фермера, ведь землю смогут выкупать только те лица, у кого есть деньги.

“К сожалению, этот закон не дает ответа, будут покупать ли эту землю все-таки фермеры. Этот закон говорит о том, что эту землю будут покупать те, у кого есть деньги. Мы не можем позволить, чтобы монопольно скупали нашу землю”, — заявил Ивченко.

Дополнение

Ранее народный депутат Ивченко объяснил, что из-за посевной в Украине, в которую фермеры взяли ссуды в банках под залог имущества, они оказались в условиях, когда не смогут приобрести землю, которую обрабатывают, после открытия рынка земли из-за отсутствия средств.

Верховная Рада во вторник, 13 апреля, рассматривает “земельный” законопроект № 2194, а также планирует провести два внеочередных заседания. На пленарном заседании нардепы продолжают рассмотрение поправок, внесенных в проект закона № 2194, которым всего было подано около 3 тысяч.