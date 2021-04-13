"Автомайдан": экс-судье сообщено о подозрении в препятствовании проведению митингов и демонстраций

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Бывшему судье одного из районных судов Киева сообщено о подозрении в препятствовании проведению митингов и демонстраций во время "Автомайдана". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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"Заместителем Генерального прокурора по результатам осуществления досудебного расследования следователями ГБР и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении бывшему судье одного из районных судов г. Киева за незаконное воспрепятствование проведению митингов и демонстраций (ст. 340 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что сотрудники правоохранительных органов в 2013-2014 годах фальсифицировали документы для дальнейшего незаконного привлечения к административной ответственности и лишения права управлять транспортными средствами участников движения "Автомайдан".

"Указанный судья при отсутствии доказательств в январе 2014 года незаконно привлек к административной ответственности двух граждан за якобы нарушение Правил дорожного движения, лишив их права управлять транспортными средствами с целью препятствования дальнейшем участии ними и другими лицами в движении "Автомайдан", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ГБР отмечают, что в действительности указанные лица не участвовали в автопробеге к резиденции "Межигорье" в декабре 2013 года и даже не имели права управлять транспортными средствами из-за того, что водительское удостоверение им никогда не выдавалось.

"Однако реализуя преступный умысел на прекращение движения "Автомайдан" судья даже не проверил эти обстоятельства", - говорится в сообщении.

Дополнение

Верховный Суд отменил указ об увольнении судьи Печерского суда Оксаны Царевич, которую обвиняли в незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.



16 марта 2017 года Царевич обжаловала в Верховном суде свое увольнение.

6 марта 2017 года Высший административный суд Украины отказал в восстановлении в должности бывшему судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич.

29 сентября 2016 года Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Оксаны Царевич в связи с нарушением присяги.

Высший совет юстиции 15 сентября решил внести представление Президенту об увольнении Оксаны Царевич в связи с нарушением присяги.

Как сообщал УНН, в январе 2016 года прокуратура города Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана".

4 марта 2015 Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.