Украина сегодня не планирует возвращать временно оккупированные территории военным путем - Данилов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине на сегодня нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с руководителями диппредставительств стран-членов ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Цитата

"В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - сказал Данилов.

Детали

Отмечается, что встреча с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, проходила по их инициативе.

Как сообщает пресс-служба, во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины.

Особый акцент Данилов сделал на том, что Украина стремится решить конфликт на Востоке нашего государства прежде всего политико-дипломатическим путем.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым пребывало 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Со своей стороны Россия обвиняет Украину в "агрессии" и "провокациях".