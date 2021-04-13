Верховный Суд отложил до 20 мая рассмотрение иска Тупицкого к Президенту об отстранении его от должности

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховный Суд отложил до 20 мая слушания дела по иску Александра Тупицкого о его отстранении от должности судьи Конституционного суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

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“13 апреля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 9901/57/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию Указа Президента Украины от 26 февраля 2021 года № 79/2021 „Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины“ (об отстранении от должности судьи с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц) с момента его принятия”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле Офиса прокурора Украины в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.

“Следующее судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 20 мая 2021 года в 12:00”, — отмечается в сообщении.

В ВС напоминают, что этот иск поступил в суд 4 марта 2021 года, постановлением от 17 марта было открыто производство и назначено к рассмотрению дело в судебном заседании.

“Также информируем, что на рассмотрении КАС ВС находится всего три иска Александра Тупицкого к Президенту Украины”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще во времена Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский объяснил, что решение касательно Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.

29 февраля в Верховном суде обжаловали указ Зеленского в отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций еще 27 человек. Среди них — министры, заместители министров, судьи Конституционного и Верховного Судов.