COVID-19, Донбасс и продовольственная безопасность: Зеленский поговорил с королем Иордании

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о COVID-19, Донбассе и продовольственной безопасности, передает УНН.

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По информации Офиса, Глава Украинского государства заверил Короля Абдаллу II в поддержке его политики по обеспечению стабильности и безопасности Иорданского Хашимитского Королевства.

Король поблагодарил Президента Украины за поддержку и солидарность, отметив готовность к продолжению всестороннего развития отношений между Украиной и Иорданией, и выразил поддержку на пути к миру на Донбассе.

Стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули важность углубления взаимодействия, в частности в торгово-экономической сфере, проблематике продовольственной безопасности и в контексте противодействия последствиям пандемии COVID-19.

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"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавим

Стороны также обсудили вопросы противодействия пандемии и пути преодоления коронавирусной болезни COVID-19.

"Сложный этап пандемии коронавируса требует согласованных усилий всех государств мира с целью преодоления ее последствий и восстановления сотрудничества в торгово-экономической сфере. Между Украиной и Иорданией - активный диалог и поиск новых форм взаимодействия", - отметил Президент Украины.

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Владимир Зеленский поздравил Короля Абдаллу II с началом священного для всех мусульман месяца Рамадан и пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины.

Король Абдалла II в отметил, что с нетерпением ждет встречи с Президентом Украины, сообщили в Офисе.

Напомним

10 апреля Зеленский совершил визит в Турцию. По итогам встречи президенты Украины и Турции подписали декларацию.