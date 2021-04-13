В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК и образовании Киевского городского окружного админсуда

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован Президентский законопроект № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда, передает УНН.

Детали

Так, инициатором законопроекта является Зеленский. Он определил документ как неотложный.

Отмечается, что проект Закона о ликвидации Окружного административного суда Киева и образования Киевского городского окружного административного суда получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Добавим, что сейчас на сайте ВР текст законопроекта пока нет.

Также в Раде зарегистрировали законопроект № 5370 о внесении изменения в раздел ХИI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Инициатором законопроекта является Президент. Он также определен как неотложный.

Текста законопроекта пока на сайте ВР не обнародован.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева, внеся соответствующий законопроект в Верховную Раду как неотложный.

Законопроект №5067, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагает сократить полномочия Окружного административного суда Киева, исключив из его подсудности дела по обжалованию нормативно-правовых актов правительства, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины.

Справка

Указом Президента Украины "Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждение их сети и количественного состава судей" от 16.11.2004 года № 1417/2004 был образован Окружной административный суд города Киева. 21 января 2020 года состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на котором путем тайного голосования, был избран глава суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.

Глава ОАСК является фигурантом уголовного производства в отношении упомянутых выше "пленок ОАСК". Также недавно в Киеве на взятке в 100 тыс. долл. поймали двух адвокатов, один из которых - брат главы ОАСК Вовка. Во время обысков у задержанных обнаружены антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.