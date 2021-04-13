Шойгу заявил, что НАТО перебросит 40 тысяч бойцов на границу с РФ, в ответ Москва провела проверку ВС

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО собирается направить к границам России 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегическую авиацию. Об этом он сообщил на совещании в Североморске, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

По словам Шойгу, американские войска через Атлантику перебрасывают из США в Европу, в самой Европе войска перемещают к границам России. “Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе”, — сказал министр.

Шойгу отметил, что Россия в ответ на “угрожающую военную деятельность альянса” провела внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.

“В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач”, — сообщил Шойгу. По словам министра, войска показали, что способны обеспечить военную безопасность России. Сейчас они участвуют в учениях.

Шойгу добавил, что “все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель”.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

Также недавно пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в интервью заявил, что Москва не исключает, что якобы “Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем”, в этом случае ситуация в Украине будет “представлять опасность для России”.